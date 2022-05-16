Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1254 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1254 Kişi Pozitif Çıktı

16.05.2022 19:58
Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1254 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 128 bin 957 testten 1254’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1358 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 128 bin 957 testten 1254'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1358 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 638 bin 328 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1254 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


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