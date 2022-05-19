Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1485 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1485 Kişi Pozitif Çıktı

19.05.2022 21:20
Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1485 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 137 bin 730 testten 1485’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1389 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 19 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 137 bin 730 testten 1485'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1389 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 663 bin 432 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1608 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1608 Kişi Pozitif Çıktı
Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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