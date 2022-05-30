Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 908 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 908 Kişi Pozitif Çıktı

30.05.2022 20:45
Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 908 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 133 bin 352 testten 908’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1005 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 30 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 133 bin 352 testten 908'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1005 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 728 bin 185 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 908 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


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