Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 940 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 940 Kişi Pozitif Çıktı

27.05.2022 20:44
Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 940 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 27 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 134 bin 252 testten 940’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1237 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 134 bin 252 testten 940'u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1237 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 717 bin 865 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 940 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


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