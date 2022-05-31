Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 975 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 975 Kişi Pozitif Çıktı

31.05.2022 21:01
Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 975 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 31 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 128 bin 854 testten 975'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 946 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 31 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 128 bin 854 testten 975'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 946 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 734 bin 958 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Kaynak: ANKA

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