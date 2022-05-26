Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1310 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1310 Kişi Pozitif Çıktı

26.05.2022 20:08
Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1310 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 139 bin 482 testten 1310’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1289 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 26 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 139 bin 482 testten 1310'u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1289 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 711 bin 493 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

YORUMLAR
500
Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1260 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1260 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı
Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1310 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
20:16 Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan cevap verdi! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben devletin şerefli evlatlarına seslenmiştim
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
19:00 Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 20:24:55. #1.11#
SON DAKİKA: Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1310 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement