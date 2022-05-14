Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1407 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1407 Kişi Pozitif Çıktı

14.05.2022 21:14
Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1407 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 127 bin 538 testten 1407’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1645 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 14 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 127 bin 538 testten 1407'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1645 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 623 bin 608 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Kaynak: ANKA

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