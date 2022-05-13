Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1534 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1534 Kişi Pozitif Çıktı

13.05.2022 21:06
Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1534 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 13 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 134 bin 27 testten 1534’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1673 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 13 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 134 bin 27 testten 1534'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1673 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 620 bin 847 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1534 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


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