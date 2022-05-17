Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1608 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1608 Kişi Pozitif Çıktı

17.05.2022 21:34
Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1608 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 138 bin 894 testten 1608’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1219 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 17 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 138 bin 894 testten 1608'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1219 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 650 bin 166 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Kaynak: ANKA

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