Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1858 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1858 Kişi Pozitif Çıktı

10.05.2022 20:56
Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1858 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 134 bin 646 testten 1858’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1511 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 10 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 134 bin 646 testten 1858'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1511 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 576 bin 861 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 1858 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


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