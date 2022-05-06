Koronavirüste Bugün: 7 Kişi Hayatını Kaybetti; 2239 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın 6 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 135 bin 316 testten 1743'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 2239 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 536 bin 47 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.