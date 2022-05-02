Koronavirüste Bugün: 8 Kişi Hayatını Kaybetti; 1344 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 8 Kişi Hayatını Kaybetti; 1344 Kişi Pozitif Çıktı

02.05.2022 20:20
Koronavirüste Bugün: 8 Kişi Hayatını Kaybetti; 1344 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 97 bin 783 testten 1344’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1402 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 97 bin 783 testten 1344'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1402 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 501 bin 398 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 8 Kişi Hayatını Kaybetti; 1344 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


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