Koronavirüste Bugün: 8 Kişi Hayatını Kaybetti; 1778 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 8 Kişi Hayatını Kaybetti; 1778 Kişi Pozitif Çıktı

12.05.2022 21:20
Koronavirüste Bugün: 8 Kişi Hayatını Kaybetti; 1778 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 135 bin 738 testten 1778’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1816 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 135 bin 738 testten 1778'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1816 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 606 bin 278 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 8 Kişi Hayatını Kaybetti; 1778 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


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