Koronavirüste Bugün: 9 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 924 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 9 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 924 Yeni Vaka Tespit Edildi

29.04.2022 22:20
Koronavirüste Bugün: 9 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 924 Yeni Vaka Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Nisan’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 127 bin 95 testten bin 924’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 8 bin 302 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ““Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020’den sonra ilk kez bugün 10’un altına düştü” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 29 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 127 bin 95 testten bin 924'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 8 bin 302 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ""Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 495 bin 274 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın."

YORUMLAR
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Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 9 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 924 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika


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