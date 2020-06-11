Koronavirüste can kaybı 4 bin 763 oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 49 bin 190 koronavirüs testinden 987'sinin pozitif çıktığını, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763'e ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün 49 bin 190 test yapıldı, 987'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, bin 21 hasta iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890, toplam vaka sayısı 174 bin 23, toplam vefat sayısı 4 bin 763, toplam yoğun bakım hasta sayısı 643, toplam entübe hasta sayısı 266 olarak yer aldı.

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık. Şimdiye kadar ki vakaların yüzde 85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. 'Virüsün etkisi azaldı' yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin" mesajını paylaştı.

Haber: ANKARA,