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Koronavirüste (Covid-19) son durum: İspanya'da 24 saatte 96 kişi öldü, İsviçre'de 841 yeni vaka
6 saat önce
Dünya'da Covid-19 salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşananlar; İspanya’da 24 saatte 96 kişi öldü, İsviçre'de ise 841 yeni vakaya rastlandı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 160 bini aştı. Virüs nedeniyle 6 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 76 binden fazla kişi ise iyileşti.
İşte son 24 saatte dünyada koronavirüs salgınında yaşanan son gelişmeler şöyle;
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:48
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