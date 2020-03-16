Koronavirüste (Covid-19) son durum: Ölüm sayısı ABD'de 65'e toplamda 6 bin 500'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 160 bini aştı. Virüs nedeniyle 6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, 76 binden fazla kişi ise iyileşti.



Son ünyada koronavirüs salgınında yaşanan son gelişmeler şöyle;