Koronavirüste (Covid-19) son durum: Ölüm sayısı ABD'de 65'e toplamda 6 bin 500'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüste (Covid-19) son durum: Ölüm sayısı ABD'de 65'e toplamda 6 bin 500'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Koronavirüste (Covid-19) son durum: Ölüm sayısı ABD'de 65'e toplamda 6 bin 500'e yükseldi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 160 bini aştı

Koronavirüste (Covid-19) son durum: Ölüm sayısı ABD'de 65'e toplamda 6 bin 500'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 160 bini aştı. Virüs nedeniyle 6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, 76 binden fazla kişi ise iyileşti.


Son ünyada koronavirüs salgınında yaşanan son gelişmeler şöyle;

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:18 
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