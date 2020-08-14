Koronavirüste 'ikinci dalga': İngiltere'den Fransa'ya yeniden karantina uygulaması - Son Dakika
BBC

Koronavirüste 'ikinci dalga': İngiltere'den Fransa'ya yeniden karantina uygulaması

Covid vakalarının yükseliş gösterdiği gerekçesiyle İngiltere'ye gelişte yeniden 2 hafta karantina koşulu konan ülkelere Hollanda'dan sonra Fransa'da eklendi.

Koronavirüste 'ikinci dalga': İngiltere'den Fransa'ya yeniden karantina uygulaması, System.String[]

İngiltere'nin Cumartesi gününden itibaren koronavirüs önlemleri çerçevesinde ülkeye girişte karantina uygulanacak ülkeler listesine Fransa'yı da eklemesi binlerce kişinin tatil planlarını alt üst etti.

Son karara göre Cumartesi sabahından itibaren Fransa, Hollanda, Monako, Malta, Turks and Caicos adaları ve Aruba'dan gelecek yolculardan kendilerini 14 gün karantinaya almaları talep edilecek.

Daha önce Avrupa ülkelerinden Belçika da Temmuz ayında ilan edilen 60 civarında ülkeyi kapsayan karantina muafiyeti listesinden çıkarılmıştı.

Karar Fransa başbakanının vaka sayılarının yükseldiğini kabul etmesinden sonra açıklandı.

İngiltere'de karantina, insanların 14 gün süreyle evden (ya da otellerinden) çıkmaması yoluyla uygulanıyor.

Neye göre karar veriliyor?

Fransa'nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Clement Beaune, Twitter'da, Birleşik Krallık'ın aldığı kararın "üzücü" olduğunu yazdı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, kararın, ilgili ülkelerde günlük vaka sayısının, yedi gün boyunca yüzbinde 20 eşiğini aşması üzerine alındığını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı Fransa'da son Cuma'dan bugüne günlük vaka sayılarında yüzde 66'lık bir yükselme olduğunu söylüyor.





Yeni vakalardaki yükselişler Hollanda için yüzde 52, Malta için yüzde 105, Turks ve Caicos adaları için yüzde 273 ve Aruba için yüzde 1106 olarak verildi.

Shapps BBC'ye "Bu ülkede salgının hızını kesmet için büyük gayret gösterdik. İnsanların gittikleri yerden yeniden virüs getirmelerini istemiyoruz. Bu karar herkesi korumak için alındı" diye konuştu.

Uçak ve trenlere hücum

Bakan şu anda Fransa'da 160 bin Britanya vatandaşının tatil yapmakta olduğunu da bildirdi. Yarın sabaha karşı başlayacak karantinadan kaçınmak isteyenlerin havaalanları ve limanlara akın etmesi bekleniyor. Nitekim Manş denizi altından geçen trenlerin internet sitelerinin yoğun talep ile başetmekte güçlük çektiği haber veriliyor.





Normal olarak 66 sterlin olan Paris'den İngiltere'ye uçak seferleri bu sebeple 450 sterline kadar fırladı ve bir çok seferde yer kalmadı. Tren biletleri fiyatları da yükseliş gösterdi.

Buna karşılık yarına kadar dönemeyecek olanlar karantina nedeniyle iki hafta işlerine veya okullarına başlayamayacaklar.

Karantina sınırlamalarına tepki gösteren İngiltere hava yolu şirketleri birliği Airlines UK, bunun "tarihinin en kötü krizini yaşayan sektöre yıkıcı bir darbe daha" olduğunu söyledi.

Veri Araştırma şirketi Statista'ya göre geçen yıl Birleşik Krallık'dan 10 milyon 350 bin kişi Fransa'yı ziyaret etti. Bu durumda Fransa İngiliz vatandaşlarının İspanya'dan sonra en çok gittiği ülke.

Dışişleri Bakanlığı bundan böyle Fransa'ya hayati sebepler dışında seyahatten kaçınılmasını da tavsiye etti.

İspanya'dan gelenlere karantina ise zaten, oradaki vakaların artışından sonra 25 Temmuz'da yeniden konulmuştu.





İngiltere geçen ay aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50'den fazla ülkeden gelenlere "seyahat koridoru" kuralı çerçevesinde karantina uygulamayacağını açıklamış sonra bu listeyi genişletmişti.

İngiltere'de son durum

Diğer yandan İngiltere hükümeti Cumartesi gününden itibaren ülke içindeki önlemlerin bir kısmını daha gevşetiyor.

Pazar gününden itibaren güzellik salonları, küçük düğün kutlamaları ve kapalı yerlerde yapılan canlı performanslara önlem almak şartıyla izin verilecek

Bowling salonları, kumarhaneler ve oyun merkezleri de açılabilecek.

Önlemlerin bir kısmının kaldırılmasının vakalarda yükselişe yol açıyor olabileceği kaygını doğmuş ve Ağustos başında atılması gereken bu adımlar bu nedenle iki hafta ertelenmişti.

Geçen hafta Ulusal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler vakalardaki artışın durmuş olabileceğine işaret etti.

Birleşik Krallık çapında günlük yeni vaka sayıları Ağustos başından bu yana 1000 civarında seyrediyor. Günlük Covid ölümleri ise genellikle 20'nin altında oluyor.

Koronavirüs, Karantina, İngiltere, Fransa, Sağlık, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:52

Son Dakika Sağlık Koronavirüste 'ikinci dalga': İngiltere'den Fransa'ya yeniden karantina uygulaması - Son Dakika
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