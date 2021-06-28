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Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı - Son Dakika

Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı

28.06.2021 23:49

Bilim dünyası, koronavirüs aşılarıyla ilgili farklı çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan son çalışmada, 1. doz ile 2. dozda farklı aşıların uygulanmasının daha etkili olduğu ortaya konuldu. Bilim insanları, ilave doz konusunda henüz herhangi bir önerileri olmadığını da dile getirdi.

Koronavirüs salgınından kurtulmak isteyen insanoğlu, başta aşılamalar olmak üzere birçok tedavi yönteminin etkisi üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. Birçok ülkede 1. ve 2. doz aşı uygulamalarında aynı aşılar kullanırken, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları aşı kokteylinin nasıl etki gösterdiğini araştırdı. Bilindiği üzere Almanya Başbakanı Angela Merkel de ilk dozunu AstraZeneca olarak yaptırdığı koronavirüs aşısının ikinci dozunda Moderna'yı tercih etti. Bilim insanları da iki farklı aşının karıştırılması durumunda nasıl bir sonuç elde edileceğini gözlemledi.

DAHA İYİ KORUMA SAĞLADI

Araştırmada 50 yaş ve üstü 850 gönüllüye 4 hafta arayla verilen farklı aşıların incelenmesi sonucu birinci ve ikinci dozlarda farklı aşıların kullanılmasının virüse karşı daha iyi koruma sağladığı belirtildi.

AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının birlikte denendiği çalışmada tüm kombinasyonların iyi çalıştığı, aşıların bağışıklık sistemini harekete geçirdiği ve daha fazla antikor ürettiği ifade edildi. Uzmanlar araştırmanın aşıların uygulanmasına yönelik esneklik sağlayabileceğini açıkladı.

"UZUN ARALIK DAHA FAYDALI"

Oxford Üniversitesi'nden baş araştırmacı Prof. Matthew Snape, bulguların "insanlara aynı aşıyı iki kez yapma politikasını engellemeyeceğini" aktardı. Snape, yeni sonuçların Birleşik Krallık'ta yaygın olarak kullanılan 8 ila 12 hafta aralığından daha kısa olmasına rağmen karışık doz aşı programının da etkili olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Daha uzun aralığın daha iyi bir bağışıklık tepkisi ile sonuçlandığı biliniyor" dedi.

"AYNI DOZ UYGULANMAYA DEVAM EDİLEBİLİR"

İngiltere'nin Baş Sağlık Danışmanı Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam ise, İngiltere'de uygulanmakta olan "aynı doz" aşılama programını değiştirmek için hiçbir neden olmadığını ancak gelecekte değerlendirilebileceğini ifade etti.

Van Tam, "Karıştırma dozları, bir takviye programı için bize daha fazla esneklik sağlarken aynı zamanda aşıların piyasaya sürülmesinde daha fazla ilerleme ve tedarik güçlüğü yaşayan ülkeleri destekleme yardımı sağlayabilir" dedi.

"İLAVE AŞI İÇİN ERKEN" GÖRÜŞÜ

İngiltere'de yayınlanan başka bir çalışmaya göre ise, ikinci dozdan 6 ay sonra verilen 3'üncü doz AstraZeneca aşısının bağışıklık sistemini güçlendirdiği öne sürüldü. Ancak uzmanlar, insanların bu yıl kıştan önce destek dozuna ihtiyacı olup olmayacağını bilmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Uzmanlar bağışıklığın zamanla ne kadar azalacağının henüz belli olmadığını, bunun için sonbaharda ilave aşıların uygulanmasının erken olduğunu ifade etti.

Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı

Koronavirüs Aşısı, Koronavirüs, AstraZeneca, İngiltere, Biontech, Sinovac, Moderna, Merkel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı - Son Dakika


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