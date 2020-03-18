Koronavirüste son durum: ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 108'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüste son durum: ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 108'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Koronavirüste son durum: ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 108'e yükseldi

6 saat önce

Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla yayılırken ülkeler önlemlerini giderek artırıyor. Dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler

Koronavirüste son durum: ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 108'e yükseldi, System.String[]

Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla artarken ülkeler önlemlerini giderek artırıyor.


Virüse yakalananların ve ölü sayısının artması üzerine alınan önlemler de giderek sertleşiyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:42 

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