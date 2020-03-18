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Koronavirüste son durum: ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 108'e yükseldi
6 saat önce
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla yayılırken ülkeler önlemlerini giderek artırıyor. Dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla artarken ülkeler önlemlerini giderek artırıyor.
Virüse yakalananların ve ölü sayısının artması üzerine alınan önlemler de giderek sertleşiyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:42
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