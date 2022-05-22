Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak - Son Dakika
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Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak

22.05.2022 23:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse bağlı vaka sayısının binin altına düştüğünü açıkladı. Koca, yaptığı açıklamada "Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5 oldu. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 22 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise bin 19 oldu.

BAKAN KOCA: BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ

Vaka sayılarının 1000'in altına düşmesiyle birlikte gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi. Bakan Koca sevindiren haberi "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi" sözleri ile duyurdu.

3 GÜN BİNİN ALTINDA KALIRSA TOPLU TAŞIMADA MASKE ŞARTI KALKACAK

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadelerini kullandı.

UYGULANAN AŞI MİKTARI 147 MİLYONUN ÜSTÜNDE

22 Mayıs koronavirüs verilerine göre; Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

22 Mayıs koronavirüs tablosu

AŞI UYGULAMASININ EN AZ OLDUĞU İLLER

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Fahrettin Koca, Türkiye, Mayıs, Vefat, Güncel, Son Dakika

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