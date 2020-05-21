Koronavirüste vaka sayısı yine binin altında kaldı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 33 bin 633 koronavirüs testinden 961'inin pozitif çıktığını, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 249'a ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 33 bin 63 testten 961'i pozitif çıktı, 27 hasta hayatını kaybetti, 1003 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 729 bin 988, toplam vaka sayısı 153 bin 548, toplam vefat sayısı 4 bin 249, toplam yoğun bakım hasta sayısı 820, toplam iyileşen hasta sayısı 424, toplam iyileşen hasta sayısı 114 bin 990 olarak yer aldı.Bakan Koca, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında ise "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske, 1,5 metre sosyal mesafe" ifadelerini kullandı.

ANKARA,