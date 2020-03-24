Koronavirüste yeni belirti 'koku alma hissinin kaybolması' mı?

2020 yılına koronavirüs (Covid-19) ile başlayan dünya, salgını henüz kontrol altına alabilmiş değil. Birçok ülke yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürürken virüs henüz tam olarak tüm etkileriyle birlikte tanınmış değil.



Covid-19 hastalığına neden olan virüsün başlıca belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyor.