Koronavirüste yeni bir gen keşfedildi - Son Dakika

İsveç'te yapılan bir araştırmada Covid-19'a "doğuştan bağışıklığı" olan kişilerde yeni bir gen keşfedildi. Uzmanlar ataları Afrika'dan gelen her 10 bireyden 8'inde bu genin bulunduğunu aktardı.

10 BİREYDEN 8'İNDE BU GEN BULUNUYOR

Uzmanlar ataları Afrika'dan gelen her 10 bireyden 8'inde bu genin bulunduğunu açıkladı. Bu genin olduğu kişilerde Covid-19 hastalığının yüzde 20 daha hafif geçtiği de belirtildi. Bilim insanları bu genin virüse karşı bir ilaç geliştirmekte kritik bir önemi olduğunu açıkladı.

İsveç'te yapılan ve Nature Genetics'te yayınlanan araştırmada her üç "beyaz Avrupalı"dan birinde bu genin bulunduğunun da altı çizildi. Araştırmayı yöneten isimlerin başında gelen McGill Üniversitesi'nden Brent Richards, "Covid-19'a karşı yeni ilaç geliştirirken genetik risk faktörlerini anlamaya başlıyoruz" ifadesine yer verdi.