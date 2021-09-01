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KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU - Son Dakika

KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU

01.09.2021 10:04

RİZE'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 ferdini kaybeden, ölüm korkusu ile 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan Genç ailesinin çağrısı üzerine 3 ay önce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ailenin 25 üyesini aşıladı.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 ferdini kaybeden, ölüm korkusu ile 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan Genç ailesinin çağrısı üzerine 3 ay önce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ailenin 25 üyesini aşıladı. Aile fertlerinde aşıdan sonra ise yeni vakaya rastlanılmadı. 8 yakınını kaybeden Ali Genç Ailemizin hayatta kalan 25 ferdi aşılanınca grip bile olmadık. Aşı sayesinde hastalıktan ve ölümlerden kurtulduk dedi.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİ VE TAZİYELERDE BULAŞTI

Oğlu Burak Genç'in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi. Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat'ta hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.

ÖNCELİK TANINDI, 25 KİŞİ AŞI OLDU

6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 3 ay önce ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarla beraber Genç ailesinde kimse koronavirüse yakalanmadı.

'AŞI SONRASI GRİP BİLE OLMADIK'

3 kardeşi, 1 yeğeni, 2 baldızı,1 kayınbiraderi kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç kardeşlerini defnettiği evlerinin önündeki mezarlıkta her gün dua ediyor. Ali Genç, Yeğenim Burak'ın ölümüyle süreç başladı. Sonrasında kardeşlerim, kaynım ve baldızlarımla beraber 8 kişi hayatını kaybetti. Belki aşılarını olmuş olsalardı aramızda olacaklardı. Bu ölümlerin ardından biz İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı önceliği istedik. Ailemizin geri kalan 25 ferdinin aşıları yapıldı. Şu ana kadar grip bile olmadık. Bu aşılar sayesinde bu hastalıktan ve ölümlerden kurtulduk. İnsanlardan aşı olmalarını temenni ediyorum. Kaçmasınlar aşılarını olsunlar. Bizi kurtaran aşı oldu ben buna inanıyorum dedi.

'YOĞUN BAKIMDA NELER YAŞANDIĞINI 8 ACIYLA GÖRDÜK'

Aileden en son vefat eden kardeşi olduğunu söyleyen Genç, Ahmet Genç, daha yeni birinci aşısını olmuştu ki hastalık kaptı onu. 18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. 18 gün hastanede onun yanında refakat ettim. Ben aşılarımı olduğumu için bana bir şey olmadı, aşılarım olmasaydı ben de şu an onun yanında yatıyor olurdum. Allah'ını seven aşısını olsun, maskesini taksın, yine de toplumdan uzak dursun. Bunun acısını çeken bilir. O yoğun bakımlarda neler yaşandığını biz 8 acıyla gördük diye konuştu.

'GENLERİMİZ ARAŞTIRILSIN'

Genetik yapılarının araştırılarak ölümlerin nedeninin detaylı ortaya konulmasını isteyen Ali Genç, Biz yine de genlerimizin araştırılmasını istiyoruz. Bu hastalığa neden bu kadar ağır tepki veriyoruz merak ediyoruz. O yüzden yetkililere yine çağrıda bulunuyoruz ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Güneysu, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE AŞI İLE HAYATA TUTUNDU - Son Dakika


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