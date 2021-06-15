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KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEYE AŞI ÖNCELİĞİ TANINDI - Son Dakika

KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEYE AŞI ÖNCELİĞİ TANINDI

15.06.2021 11:57

RİZE'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden ailenin aşı önceliği isteği olumlu yanıt buldu.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden ailenin aşı önceliği isteği olumlu yanıt buldu. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aile üyelerine koronavirüs aşısı yaptı. Eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 8 yakınını kaybeden Ayşe Genç, "Aşı olduk, şimdilik rahatladık. Ancak genetik taramamız yapılarak koronavirüste ölüme yol açan asıl neden ortaya çıkarılmalı. Böylece kalan günlerimizi korkuyla geçirmeyelim" dedi.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

CENAZE VE TAZİYELERDE BULAŞTI

Oğlu Burak Genç'in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi. Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat'ta hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan hayatını kaybetti.

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi Ölenler arasında Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe de yer alıyor.

ÖNCELİK TANINDI, 25 KİŞİ AŞI OLDU

5,5 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarını olan aile genetik yapılarının araştırılarak ölümlerin nedeninin detaylı ortaya konulmasını istiyor.

'GENETİK YAPIMIZ ARAŞTIRILSIN'

Ağabeyi ve babasını kaybeden Rabia Genç (23), "Biz tekrar tekrar aynı korkuları ve acıları üst üste yaşadık. Artık hayatımızda derin bir korku var. Dışarı çıkarken, gece yattığımda bir şey olacak endişesi yaşıyorum. Zaten çoğu akrabamızı kaybettik, kimsemiz kalmadı. Bir annem, bir de küçük kardeşim var. Ailemizin büyük çoğunluğu aşı oldu, sağ olsun devletimiz bize ulaştı. Ama biz çok merak ediyoruz. Bu hastalığı neden bu kadar ağır geçirdik ve bu kadar çok kayıp verdik. Kronik hastalığı olmayanlar bile hayatını kaybetti. Bu yüzden de genetik araştırma yapılmasını talep ediyoruz? dedi.

'AİLECE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUZ'

Oğlu, eşi, ağabeyi, kız kardeşleri, yeğeni ve kayınbiraderlerini toprağa veren Ayşe Genç (49) ise, '25 yaşında evladımı kaybettim, acıların en büyüğü. Dile kolay 8 kişiyi 6 ayda toprağa verdik. Birine bir şey olacak diye korkuyla yatıp kalkıyoruz. Acaba bizim genetiğimiz de mi bir şey var' Neden bu kadar çok etkileniyoruz? Ben önceki gün aşı oldum. Ailecek psikiyatrik tedavi görüyoruz. 12 yaşındaki oğlum bile ilaç içiyor, artık psikolojimiz bozuldu? ifadelerini kullandı.

'BENİ KURTARAN AŞI OLDU'

3 kardeşi, yeğeni, kayınbiraderi ve onun oğlu ve 2 baldızını kaybeden Ali Genç de, "Ben hastanede çalıştığım için aşımı önceden olmuştum. En son vefat eden kardeşim Ahmet'in yanında 18 gün kaldım, eğer aşımı olmasaydım ben de çoktan vefat etmiş olurdum. Beni kurtaran aşı oldu. Hep tedirgin yaşıyoruz, yeniden bizde hastalık olacak mı diye korkuyoruz. Daha önce hazırladığımız mezarlık yeri yetmeyince şimdi yeni mezarlıklar hazırladık. Devletimizden bizim genetiğimizin araştırılmasını istiyoruz? dedi.

KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEYE AŞI ÖNCELİĞİ TANINDI
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEYE AŞI ÖNCELİĞİ TANINDI
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEYE AŞI ÖNCELİĞİ TANINDI
KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEYE AŞI ÖNCELİĞİ TANINDI

Genetik, Güneysu, Aralık, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSTEN 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEYE AŞI ÖNCELİĞİ TANINDI - Son Dakika


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