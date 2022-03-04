KORONAVİRÜSTEN 9 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEDE 1 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

KORONAVİRÜSTEN 9 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEDE 1 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKTI

04.03.2022 11:01

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha Covid-19'a yakalandı.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha Covid-19'a yakalandı. Evde tedavisine devam edilen hasta, test sonucunun negatife dönmesi halinde aileden tespit edilen diğer riskli bireylerle genetik taramaya tabi tutulacak.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti. Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da hayatını kaybetti. Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu öğrenildi.

9 KİŞİ ÖLDÜ

6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısına cevap verildi. Geçen yıl Haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ailenin 25 üyesi aşılandı. Aşıların ardından yaklaşık 10 aydır Genç ailesinden kimse virüse yakalanmadı ancak ailenin koronavirüs kabusu yeniden ortaya çıktı. Babasını, ağabeyini, 2 halasını ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya da 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Sağlık durumu ağırlaşan Şenay Genç Yalçınkaya da 20 Şubat'ta hayatını kaybetti.

14 RİSKLİ BİREY TESPİT EDİLDİ

Koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin genlerinin araştırılması çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, genetik araştırma başlattı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Çitli ve ekibi, genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertleri ile görüştü. Araştırmalarda, ailede çeşitli kronik rahatsızlıkları olan, bazı semptomlar görülen 14 'riskli birey' tespit edildi. Takibe alınan kişilerden çeşitli numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle yapılacak genetik analiz sonucu koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılmaya başlandı.

1 KİŞİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Genetik analiz sonuçlarını bekleyen Genç ailesinde 1 kişi daha koronavirüse yakalandı. Bazı semptomların görülmesi üzerine yapılan testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine evde devam edildiği öğrenildi. Bu kişinin de test sonucunun negatife dönmesi halinde aileden tespit edilen diğer riskli bireylerle genetik taramaya tabi tutulacağı öğrenildi.

KORONAVİRÜSTEN 9 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEDE 1 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKTI
KORONAVİRÜSTEN 9 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEDE 1 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKTI
KORONAVİRÜSTEN 9 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEDE 1 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKTI

YORUMLAR
500
9 ferdini koronavirüsten kaybeden ailede bir kişinin testi daha pozitif çıktı! 9 ferdini koronavirüsten kaybeden ailede bir kişinin testi daha pozitif çıktı! 9 ferdini Covid-19 nedeniyle kaybeden aile için genetik araştırma başlatıldı 9 ferdini Covid-19 nedeniyle kaybeden aile için genetik araştırma başlatıldı 9 ferdini Covid-19 nedeniyle kaybeden aile için genetik araştırma başlatıldı 9 ferdini Covid-19 nedeniyle kaybeden aile için genetik araştırma başlatıldı

Koronavirüs, Ali Genç, Güneysu, Genetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSTEN 9 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEDE 1 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
11:41 Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma
11:39 Zelenski 1 haftada 3 suikast girişiminden kurtuldu! Bilgiyi savaş karşıtı Rus istihbaratçılar sızdırdı
11:31 9 ferdini koronavirüsten kaybeden ailede bir kişinin testi daha pozitif çıktı!
11:28 Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları mı? İngiliz basını Çeçenistan taktiğine dikkat çekti
11:25 Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 884 liradan alıcı buluyor
11:21 4 Mart 2022 Cuma gününde yükselişini sürdüren dolar 14,19 liradan işlem görüyor
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:48:53. #1.11#
SON DAKİKA: KORONAVİRÜSTEN 9 FERDİNİ KAYBEDEN AİLEDE 1 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement