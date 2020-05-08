Koronavirüsten can kaybı 3 bin 689 oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 33 bin 687 koronavirüs testinden bin 848'inin pozitif çıktığını, 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 689'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bugün yapılan 33 bin 687 testten bin 848'i pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 412 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda, toplam test sayısı 1 milyon 298 bin 806, toplam vaka sayısı 135 bin 569, toplam vefat sayısı 3 bin 689, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 219, toplam entübe hasta sayısı 653, toplam iyileşen hasta sayısı 86 bin 396 olarak yer aldı.Bakan Koca, tobla ile birlikte paylaştığı mesajında, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" ifadelerini kullandı.

ANKARA,