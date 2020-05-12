Koronavirüsten can kaybı 3 bin 894 oldu (2) - Son Dakika

BAKAN KOCA, PAZAR YERİNDEN BİR PAYLAŞTI, UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafe korunmadığı sürece maske takmanın kişileri koronavirüsten korumayacağını belirterek, Twitter hesabından dün Bursa'da bir pazar yerinde kaydedilen fotoğrafı paylaştı. Koca, paylaştığı fotoğraf ile birlikte şu ifadeleri kullandı: "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. ya hareketli, kalabalık yerlerde. Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir, risk almayın."

Haber: ANKARA,