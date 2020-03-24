Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi - Son Dakika
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Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 3672 test sonuçlandı.

Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve can kayıplarına ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlarla birlikte toplam ölü sayısı 37, vaka sayısı ise 1529 oldu.

Haber:  ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:00 Kaynak: DHA

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