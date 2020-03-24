Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2) - Son Dakika

Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2)

6 saat önce

KOCA, GENÇLERE SESLENDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında gençlere seslendi.

Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2), System.String[]

KOCA, GENÇLERE SESLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında gençlere seslendi. Koca, "Şimdiki gençler, söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah; fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar" dedi.

Haber: ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:01 Kaynak: DHA

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