Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2) - Son Dakika

Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2)

KOCA, GENÇLERE SESLENDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında gençlere seslendi.

KOCA, GENÇLERE SESLENDİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında gençlere seslendi. Koca, "Şimdiki gençler, söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah; fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar" dedi. Haber: ANKARA,



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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