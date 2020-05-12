Koronavirüsten can kaybı 3894 oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 37 bin 351 koronavirüs testinden bin 704'ünün pozitif çıktığını, 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894'e ulaştığını duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 37 bin 351 testten bin 704'ü pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 109 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, toplam vaka sayısı 141 bin 475, toplam vefat sayısı 3 bin 894, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 45, toplam entübe hasta sayısı 576, toplam iyileşen hasta sayısı ise 98 bin 889 olarak yer aldı.Bakan Koca, Twitter'daki mesajında yeni vaka sayısındaki artışın öngörülebilir sınırlarda olduğuna dikkat çekerek, "Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske-sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda, uzak duralım" ifadelerini kullandı.

ANKARA,