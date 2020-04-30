'Koronavirüsten çok korkuyorum' diyenler Doğu Anadolu'da fazla, Karadeniz'de az (2) - Son Dakika

'KORKUYORUZ, TEDBİRİMİZİ DE ALIYORUZ'

Erzurumlu Salih Bayram, koronavirüsten çok insanlardan korktuğunu belirterek, "Ben insanlardan korkarım. İnsanlar oldu bir acayip. Korona var, hastalık var buna inanıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, gereken önlemleri aldı. Ama insanlara bakıyorsunuz vurdumduymazlar. Mesafe koymaları lazım, gereken uyarılara uymaları lazım. Hastalığin kime, nerede, nasıl bulaşacağı bilinmiyor" dedi.

Ağzını atkısıyla kapatan Müfit Fayetorbay ise, hastalıktan korkmadığını ifade ederek, "Önlemimizi alıyoruz, hastalıktan niye korkalım. Atkı kullanıyorum. Eve gittiğim vakit akşam atkı ve beremi yıkıyorum" dedi. Bazı vatandaşlar ise hastalığın sonunda ölüm olduğunu belirterek korktuklarını ancak tedbirlerini de aldıklarını söyledi.

Erzincan 'da yaşayan Hüseyin Yenidoğan da, "Biz gerekli güvenlik önlemi alıyoruz. Korkmuyoruz desek de olmaz, korkuyoruz desek de olmaz. Gerekli tedbiri aldığımız da korkacak bir şey yok. Zaten Sağlık Bakanımız açıkladı Erzincan koronavirüsten en düşük etkilenen şehirlerden birisi" diye konuştu.

Koronavirüsten korktuğunu söyleyen Muşlu esnaf Medeni Yayık, "Koronavirüsten biz korkuyoruz. Ama esnaf olduğumuz için çalışmaya mecburuz. Çoluk çocuğumuzu evde tutuyoruz. Eve gittiğimizde gün boyu milletle iç içe olduğumuz için bulaştırma korkusu var içimizde" dedi.