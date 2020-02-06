Koronavirüsten dolayı Çin'de mağaza kapatanlara Adidas da eklendi - Son Dakika
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Koronavirüsten dolayı Çin'de mağaza kapatanlara Adidas da eklendi

6 saat önce

Dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas koronavirüs sebebiyle Çin'de bulunan mağazalarının büyük bir kısmını kapatacağını açıkladı. Çin genelinde 500 mağazası ve 11 binden fazla seri sonu bayiliği bulunan dev şirket, virüs nedeniyle ülkede yaşanan olumsuz durumun devam edeceğini düşünüyor

Koronavirüsten dolayı Çin'de mağaza kapatanlara Adidas da eklendi, System.String[]

Dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas, koronavirüs sebebiyle Çin'de bulunan mağazalarının büyük bir kısmını kapatacağını açıkladı.


Çin genelinde kendisine ait 500 mağazası ve 11 binden fazla seri sonu bayiliği (outlet franchise) bulunan dev şirketin virüs nedeniyle ülkede yaşanan olumsuz durumun devam etmesini beklediği belirtildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Adidas, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:10 
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