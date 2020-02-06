Son Dakika › Dünya › Koronavirüsten dolayı Çin'de mağaza kapatanlara Adidas da eklendi - Son Dakika Dünya
Koronavirüsten dolayı Çin'de mağaza kapatanlara Adidas da eklendi
6 saat önce
Dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas koronavirüs sebebiyle Çin'de bulunan mağazalarının büyük bir kısmını kapatacağını açıkladı. Çin genelinde 500 mağazası ve 11 binden fazla seri sonu bayiliği bulunan dev şirket, virüs nedeniyle ülkede yaşanan olumsuz durumun devam edeceğini düşünüyor
Dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas, koronavirüs sebebiyle Çin'de bulunan mağazalarının büyük bir kısmını kapatacağını açıkladı.
Çin genelinde kendisine ait 500 mağazası ve 11 binden fazla seri sonu bayiliği (outlet franchise) bulunan dev şirketin virüs nedeniyle ülkede yaşanan olumsuz durumun devam etmesini beklediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:10
Son Dakika Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı Çin'de iPhone telefonları üreten fabrikanın çalışanları iki haftaya kadar karantinaya alınacak