Koronavirüsten dolayı gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber

Dünyanın konuştuğu koronavirüsün yarattığı korkunun hastalığın kendinden daha hızlı yayıldığı kuşkusuz. Ana haber bültenlerinden internetteki haber sitelerine ve sosyal medyaya kadar ağırlıklı olarak bahsedilen konu oldu Covid-19.



Salgınla ilgili fazlasıyla haber yapıldığını ve dünyadaki diğer gelişmelerden haberdar olamadığını düşüneneler için bugünün gündeminden 5 haber listeledik Açıklaması