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Koronavirüsten dolayı gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber
6 saat önce
Koronavirüs salgınıyla ilgili fazlasıyla haber yapıldığını ve dünyadaki diğer gelişmelerden haberdar olamadığını düşüneneler için bugünün gündeminden 5 haber listeledik.
Dünyanın konuştuğu koronavirüsün yarattığı korkunun hastalığın kendinden daha hızlı yayıldığı kuşkusuz. Ana haber bültenlerinden internetteki haber sitelerine ve sosyal medyaya kadar ağırlıklı olarak bahsedilen konu oldu Covid-19.
Salgınla ilgili fazlasıyla haber yapıldığını ve dünyadaki diğer gelişmelerden haberdar olamadığını düşüneneler için bugünün gündeminden 5 haber listeledik Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:16
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