Koronavirüsten dolayı gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber - Son Dakika
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Koronavirüsten dolayı gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber

6 saat önce

Koronavirüs salgınıyla ilgili fazlasıyla haber yapıldığını ve dünyadaki diğer gelişmelerden haberdar olamadığını düşüneneler için bugünün gündeminden 5 haber listeledik.

Koronavirüsten dolayı gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber, System.String[]

Dünyanın konuştuğu koronavirüsün yarattığı korkunun hastalığın kendinden daha hızlı yayıldığı kuşkusuz. Ana haber bültenlerinden internetteki haber sitelerine ve sosyal medyaya kadar ağırlıklı olarak bahsedilen konu oldu Covid-19.


Salgınla ilgili fazlasıyla haber yapıldığını ve dünyadaki diğer gelişmelerden haberdar olamadığını düşüneneler için bugünün gündeminden 5 haber listeledik Açıklaması

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Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:16 
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