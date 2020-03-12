Koronavirüsten dolayı İtalya'ya dönmeyen Cristiano Ronaldo annesinin evinde kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüsten dolayı İtalya'ya dönmeyen Cristiano Ronaldo annesinin evinde kaldı - Son Dakika Spor

Koronavirüsten dolayı İtalya'ya dönmeyen Cristiano Ronaldo annesinin evinde kaldı

6 saat önce

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkmasının ardından, ziyaret için gittiği Madeira Adası'ndaki annesinin evinde kalarak, İtalya'ya dönmedi.

Koronavirüsten dolayı İtalya'ya dönmeyen Cristiano Ronaldo annesinin evinde kaldı, System.String[]

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkmasının ardından, ziyaret için gittiği Madeira Adası'ndaki annesinin evinde kalarak, İtalya'ya dönmedi.

Juventus'un 8 Mart'ta oynadığı ve İnter'i 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından annesini ziyaret için Portekiz'in güney batısındaki Madeira Adası'na gittiği belirtilen Ronaldo, koronavirüsten dolayı annesinin evinde kaldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Juventus Kulübü, "Cristiano Ronaldo antrenmana katılmadı ve sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri beklediği Madeira'da kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Portekiz hükümetinin koronavirüse önlem için aldığı İtalya'ya uçuşların durdurulması kararından dolayı Torino'ya dönmek için özel izin almaya çalışan Ronaldo'nun, takım arkadaşı Daniele Rugani'de koronavirüs saptandığı haberini aldıktan sonra birkaç gün daha Madeira'da kalması bekleniyor.

Cristiano Ronaldo, Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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