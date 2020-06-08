Koronavirüsten dolayı nikahlarını erteleyen çift imzayı attı - Son Dakika

Koronavirüsten dolayı nikahlarını erteleyen çift imzayı attı
YALOVA'da koronavirüs nedeniyle nikah törenlerini erteleyen Kadir Öz (72) ve Mazlüme Düşova (58) çifti şahitler ve az sayıdaki davetli katılımıyla nikah akitlerini gerçekleştirdi.
YALOVA'da koronavirüs nedeniyle nikah törenlerini erteleyen Kadir Öz (72) ve Mazlüme Düşova (58) çifti şahitler ve az sayıdaki davetli katılımıyla nikah akitlerini gerçekleştirdi.
Koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Yalova Belediyesi Nikah Memurluğu'nda alınan tedbirler kapsamında nikah işlemlerine başlandı. Yaşanılan süreçten ve 65 yaş üstü dışarı çıkma yasağından dolayı nikahlarını ertelemek zorunda kalan Kadir Öz ve Mazlüme Düşova ise bu çiftlerden biriydi. Geçen hafta sonu gerçekleştirilen sade nikah töreniyle bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen çiftlerin nikahı tedbirler kapsamında şahitler ve az sayıdaki davetli katılımıyla gerçekleşti. Çitfin nikah işlemlerinin alınan önlemler dahilinde yapıldığını belirten Nikah Memurluğu yetkilileri, " İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge doğrultusunda nikah akitlerini gerçekleştiriyoruz. Alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe korunarak az sayıda katılımcı ve iki şahit dışında nikahlar da kimse bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 03:03 Kaynak: DHA
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