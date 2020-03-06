Koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 100 bini buldu, ekonomik sıkıntı kapıda - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 100 bini buldu, ekonomik sıkıntı kapıda - Son Dakika Dünya

Koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 100 bini buldu, ekonomik sıkıntı kapıda

6 saat önce

Uzmanlara göre koronavirüs nedeniyle gidişat insan hayatını tehdit etmeyi sürdürürken bir yandan da ekonomik sıkıntı içerisindeki ülkeleri olumsuz yönde etkileyecek

Koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 100 bini buldu, ekonomik sıkıntı kapıda, System.String[]

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Çin başta olmak üzere onlarca ülkede yayılmaya devam ediyor.


Virüse yakalanan kişi sayısı dünya genelinde 100 bine dayandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:59 
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