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Koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 100 bini buldu, ekonomik sıkıntı kapıda
6 saat önce
Uzmanlara göre koronavirüs nedeniyle gidişat insan hayatını tehdit etmeyi sürdürürken bir yandan da ekonomik sıkıntı içerisindeki ülkeleri olumsuz yönde etkileyecek
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Çin başta olmak üzere onlarca ülkede yayılmaya devam ediyor.
Virüse yakalanan kişi sayısı dünya genelinde 100 bine dayandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:59
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