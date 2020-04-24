Koronavirüsten iyileşen tekstilci, ikinci kez "immün plazma" bağışı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsten iyileşen tekstilci, ikinci kez 'immün plazma' bağışı yaptı - Son Dakika

Koronavirüsten iyileşen tekstilci, ikinci kez "immün plazma" bağışı yaptı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen 39 yaşındaki tekstilci Veysel Işık, diğer hastaların tedavisinde kullanılması için ikinci kez "immün plazma" bağışında bulundu.

Koronavirüsten iyileşen tekstilci, ikinci kez

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen 39 yaşındaki tekstilci Veysel Işık, diğer hastaların tedavisinde kullanılması için ikinci kez "immün plazma" bağışında bulundu.

Tekstil ürünleri ticareti yapan Işık'ın, boğazında yanma ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yapılan kontrollerde koronavirüs testi pozitif çıktı. Işık, Denizli Devlet Hastanesindeki 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşup taburcu edildi. Kovid-19 salgınıyla mücadelede, iyileşmiş hastalardan alınan immün plazma ile kritik durumdaki hastaların tedavisine katkıda bulunabilmek için geçen hafta Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezine "immün plazma" bağışlayan Işık, bugün ikinci kez plazma bağışında bulundu.

Veysel Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli Devlet Hastanesindeki 16 günlük tedavinin ardından evinde 14 gün karantinada kaldığını belirterek zor bir süreci atlattığı için mutlu olduğunu anlattı. Hastaların sağlığına kavuşması için iki kez immün plazma bağışında bulunduğunu dile getiren Işık, "Diğer hastalara Allah'ım şifa versin, verdiğimiz kanlarla şifa buldursun." dedi.

"Sigara içmediğim için kısa sürede hastaneden çıktım"

İnsanlara sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve maskesiz dolaşmamalarını tavsiye eden Işık, "Hele sigara içen arkadaşlarımızın tamamen sigarayı anında bırakmalarını söyledim. Bu hastalığa yakalanıp da sigara içen olursa süreci gerçekten zor, sigara içmelerini tavsiye etmem. Sigara içmediğim için ben çok kısa sürede hastaneden çıktım. İçmiş olsaydım belki durumun, konumum farklı olurdu." diye konuştu.

"Kime ulaştıysak onlar da gönüllü olarak bağışçı olmayı kabul ettiler"

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Kovid-19 vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanlığının Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden bütün kayıtların tutulduğunu belirtti.

Plazma tedavisinin gündeme gelmesinin ardından sistemi taradıklarını ve tedavi görüp iyileşen tüm hastaları belirlediklerini ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Sağ olsun bütün Kovid tedavisi geçirmiş kime ulaştıysak onlar da gönüllü olarak bağışçı olmayı kabul ettiler. Bağışçı olmayı kabul eden bütün hastalarımızın listesini Kızılay Bölge Müdürlüğümüze verdik. Onlar da bu vakalar üzerinde çalışma yaptılar. Bu bir ortak çalışma gerçekten. Hastalarımıza şifa olsun. Plazma bağışçısı olmaya gönüllü bütün hastalarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah çok hayat kurtaracak bu tedavi. Son bir haftadır plazma almaya ve hastalarımıza vermeye başladık. İnşallah çok yakında iyi haberlerle bunu paylaşmayı umut ediyoruz."

"Bağışçılarımızın tamamı sigara içmiyor"

Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Zafer Aydın ise plazma bağışının Sağlık Bakanlığı ve Kızılay organizasyonunda yürütüldüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bölgemizde şu ana kadar 10. bağışı alıyoruz. İlk bağışçılarımız bu gün ikinci bağışlarını veriyorlar. Toplamda 1 bağışçıdan 400 mililitre plazma alıyoruz. Bunu 200 mililitre olarak iki ayrı hastamıza şifa olması için bölgemizdeki ihtiyaç sahibi insanlara iletiyoruz. Yaptığımız çalışma içerisinde, tabii bu bilimsel bir veri değil ama şu ana kadar gelmiş olan bağışçılarımızın, iyileşen bağışçılarımızın tamamının sigara içmediğini ifade etmek istiyorum. Şimdiye kadar 9 bağıştan 18 plazma elde ettik. Bunlar 18 hastamıza şu ana kadar şifa ve destek oldu. Bugünkü bağışla elde edilen 2 ünite ile toplamda 20 hastamıza inşallah şifa olacak."

Merkezefendi, Kızılay, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:42 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu         
16:40
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi         
16:33
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi         
16:15
Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak         
16:15
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 19:08:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsten iyileşen tekstilci, ikinci kez "immün plazma" bağışı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]