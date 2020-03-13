Koronavirüsten korunmak için dijital önlemler - Son Dakika
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Koronavirüsten korunmak için dijital önlemler

15 dakika önce

ANADOLU Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, koronavirüse karşı alınması gereken dijital önlemlerle ilgili, "Kullandığımız bütün dijital araçların temizliğine dikkat etmeliyiz.

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ANADOLU Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, koronavirüse karşı alınması gereken dijital önlemlerle ilgili, "Kullandığımız bütün dijital araçların temizliğine dikkat etmeliyiz. Telefon konuşmalarında kulaklık kullanılması çok önemli, ekranın yüze değmemesini öneriyoruz" dedi.

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken dijital önlemleri açıkladı. Eraslan, "Telefon ekranları günde en az iki kere temizlenmelidir. Bilgisayar, telefon, tablet, vb. teknolojik cihazlar düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmelidir. Bireysel kulaklık, mikrofon gibi cihazların temizliğine özen gösterilmeli ve başkalarıyla paylaşılmamalı. Cep telefonları başkalarına verilmemeli ve verilmesi durumunda mutlaka temizliği yapılmalı. Bankamatik, ankesörlü telefon vb. gibi ortak kullanıma açık teknolojik cihazların kullanımından önce ve sonra eller yıkanmalı veya silinmeli. Ofis ve iş yerlerinde kullanılan masaüstü bilgisayarlar ve çevresi düzenli olarak temizlenmeli. Okullarda kullanılan akıllı tahtaların düzenli olarak temizliği yapılmalı ve kontrol edilmeli. Fare (mouse) ve klavyeleri günde en az iki kere hijyenik tek kullanımlık mendil ile temizlenmeli. Herhangi bir teknolojik alet ile temas sonrasında eller ağız ve burun çevresine dokundurulmamalıdır" dedi.

'KULAKLIK KULLANILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Herhangi bir teknolojik araç ve gerecin ağız ve burun etrafına değdirilmemesi gerektiğini ifade eden Eraslan, "Telefon konuşmalarında kulaklık kullanılması çok önemli, ekranın yüze değmemesini öneriyoruz. Kulaklık, telefon ve diğer kişisel araçlarımızın da sadece kendimizce kullanılmasını öneriyoruz. Süreç içerisinde mutlaka bu virüsün dijital ortamlardan da temas yoluyla geçtiğini etrafımıza anlatmamız gerekiyor. Dijital dünya önemlidir, faydalıdır fakat bunun yanında araç ve gereçlerin temizliği de önemlidir. Etrafımızda kullandığımız bütün o dijital araç gereçleri, elektronik araç gereçlerin, kulaklıktan mikrofona, telefondan tablete, bilgisayara klavyeye her ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka temizliğine dikkat etmeliyiz" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:44 Kaynak: DHA
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