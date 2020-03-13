Koronavirüsten korunmak için dijital önlemler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsten korunmak için dijital önlemler - Son Dakika

Koronavirüsten korunmak için dijital önlemler

7 saat önce

ANADOLU Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, koronavirüse karşı alınması gereken dijital önlemlerle ilgili, "Kullandığımız bütün dijital araçların temizliğine dikkat etmeliyiz.

Koronavirüsten korunmak için dijital önlemler, System.String[]

ANADOLU Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, koronavirüse karşı alınması gereken dijital önlemlerle ilgili, "Kullandığımız bütün dijital araçların temizliğine dikkat etmeliyiz. Telefon konuşmalarında kulaklık kullanılması çok önemli, ekranın yüze değmemesini öneriyoruz" dedi.

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken dijital önlemleri açıkladı. Eraslan, "Telefon ekranları günde en az iki kere temizlenmelidir. Bilgisayar, telefon, tablet, vb. teknolojik cihazlar düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmelidir. Bireysel kulaklık, mikrofon gibi cihazların temizliğine özen gösterilmeli ve başkalarıyla paylaşılmamalı. Cep telefonları başkalarına verilmemeli ve verilmesi durumunda mutlaka temizliği yapılmalı. Bankamatik, ankesörlü telefon vb. gibi ortak kullanıma açık teknolojik cihazların kullanımından önce ve sonra eller yıkanmalı veya silinmeli. Ofis ve iş yerlerinde kullanılan masaüstü bilgisayarlar ve çevresi düzenli olarak temizlenmeli. Okullarda kullanılan akıllı tahtaların düzenli olarak temizliği yapılmalı ve kontrol edilmeli. Fare (mouse) ve klavyeleri günde en az iki kere hijyenik tek kullanımlık mendil ile temizlenmeli. Herhangi bir teknolojik alet ile temas sonrasında eller ağız ve burun çevresine dokundurulmamalıdır" dedi.

'KULAKLIK KULLANILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Herhangi bir teknolojik araç ve gerecin ağız ve burun etrafına değdirilmemesi gerektiğini ifade eden Eraslan, "Telefon konuşmalarında kulaklık kullanılması çok önemli, ekranın yüze değmemesini öneriyoruz. Kulaklık, telefon ve diğer kişisel araçlarımızın da sadece kendimizce kullanılmasını öneriyoruz. Süreç içerisinde mutlaka bu virüsün dijital ortamlardan da temas yoluyla geçtiğini etrafımıza anlatmamız gerekiyor. Dijital dünya önemlidir, faydalıdır fakat bunun yanında araç ve gereçlerin temizliği de önemlidir. Etrafımızda kullandığımız bütün o dijital araç gereçleri, elektronik araç gereçlerin, kulaklıktan mikrofona, telefondan tablete, bilgisayara klavyeye her ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka temizliğine dikkat etmeliyiz" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

Son Dakika Haberleri
23:38 Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor
23:34 Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"
23:34 Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:45:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsten korunmak için dijital önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]