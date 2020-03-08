Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler: 7 ölü - Son Dakika
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Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler: 7 ölü

7 saat önce

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler: 7 ölü, System.String[]

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.

Endüstriyel alkol tüken 48 kişi zehirlenirken bazı kişiler görme yetisi kaybetti. Ahvaz Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.


İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:00 Kaynak: DHA
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