Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi (2) - Son Dakika

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Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi (2)
6 saat önce
O AĞACI GÖRMEYE GİDİYORLARSamsun'un Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve hastalıktan korunmak için fındık bahçesindeki ağaç kovuğuna girdi.
O AĞACI GÖRMEYE GİDİYORLARSamsun'un Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve hastalıktan korunmak için fındık bahçesindeki ağaç kovuğuna girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından mahalle sakinleri de ağaç kovuğunu görmeye gitti. Ağacın bulunduğu bahçenin sahibi Salih Ayçiçek, "Bu ağaç yaklaşık 300 yaşında vardır. İçi zaten oyuktu. Ağacımız ilgi görüyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:00 Kaynak: DHA
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