Koronavirüsten korunmak için sosyal medyadan "#EvdeKal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüsten korunmak için sosyal medyadan '#EvdeKal' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüsten korunmak için sosyal medyadan "#EvdeKal" çağrısı

13 dakika önce

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına sosyal medya platformlarından da destek paylaşımları geliyor.

Koronavirüsten korunmak için sosyal medyadan

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına sosyal medya platformlarından da destek paylaşımları geliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:27 

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