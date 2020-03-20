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Koronavirüsten korunmak için sosyal medyadan "#EvdeKal" çağrısı
13 dakika önce
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına sosyal medya platformlarından da destek paylaşımları geliyor.
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına sosyal medya platformlarından da destek paylaşımları geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:27
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