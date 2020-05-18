'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın' - Son Dakika

'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İzmit İtfaiye Grup Amiri Murat Aydoğan, koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatta kullanımları büyük oranda artan dezenfektan ve kolonya gibi alkol içerikli ürünlerin, sıcak havalarda araç içerisinde bulundurulmasının tehlike oluşturduğunu, parlamaya...

'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın', System.String[]

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İzmit İtfaiye Grup Amiri Murat Aydoğan, koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatta kullanımları büyük oranda artan dezenfektan ve kolonya gibi alkol içerikli ürünlerin, sıcak havalarda araç içerisinde bulundurulmasının tehlike oluşturduğunu, parlamaya neden olabileceğini söyledi.

Araç içerisinde bırakılan dezenfektan ve kolonya gibi alkol bazlı maddeler, havaların ısınmasıyla beraber tehlikelere yol açıyor. İzmit İtfaiye Müfrezesi Grup Amiri Murat Aydoğan, yaz mevsiminde araç içerisindeki sıcaklığın yükselebileceğini bunun da dezenfektan ve kolonya gibi maddelerin parlamasına neden olabileceği uyarısında bulunarak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Covid-19 salgını nedeniyle alkol bazlı dezenfektanlar ve kolonya gibi maddelerin kullanımı yüksek oranda arttı. Bu da bazı tehlikeleri beraberinde getiriyor. Sosyal hayatımızda gerek çantalarımızda gerekse de araçlarımızda sık sık bulunduruyoruz bu maddeleri. Bu ürünleri kullanırken Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünleri kullanmamız gerekiyor. Gün içerisinde dezenfektan ve kolonyaların araç içerisinde bulunmaları bazı durumlarda tehlikelere yol açabiliyor" dedi.

'BU TARZ MADDELERİN PARLAMA DERECELERİ ÇOK DÜŞÜKTÜR'

Murat Aydoğan dezenfektan ve kolonyaların araç içerisinde bulundurulması halinde güneş ışınlarının direkt gördüğü noktalar yerine, güneş görmeyen yerlerde bırakılmasının daha doğru bir tercih olacağını belirtti. Dezenfektan ve kolonyanın parlama noktasının daha düşük olduğunu söyleyen Aydoğan şöyle konuştu:

"Güneş ışınları, araç camları üzerinde mercek ve büyüteç etkisi yaratmakta ve bu da aracın içerisindeki ısıyı artırıp sera etkisi yaratıyor. Isı araç içerisinde çok fazla birikebiliyor. Hava sıcaklıklarının da artmasıyla, dışarıda hava 30 derecede seyrederken araç içerisinde daha yüksek dereceye ulaşabiliyor. Bu da araç içerisinde bıraktığımız dezenfektanlar ve kolonyalar için büyük tehlike oluşturabiliyor. Bu tarz maddelerin parlama noktaları diye adlandırdığımız sıcaklık dereceleri çok düşüktür. Bu nedenle ortamın ısısının artması nedeniyle bu maddelerin parlama noktasına ulaşması tehlike oluşturabilir. Bu nedenle dezenfektan ve kolonya gibi maddeleri araç içerisinde kolçaklarda, kapı iç döşemeleri ya da torpido gözü gibi güneş ışınlarının direkt olarak gelmediği yerlerde saklanmaları daha uygun olacaktır."


Koronavirüs, Aydoğan, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 08:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın' - Son Dakika

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