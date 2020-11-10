Koronavirüsten kurtulan imam, koronavirüsten ölen emekli imam babasının cenazesini kıldırdı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde koronavirüsü yenen tarihi İshakpaşa Camii İmamı Mehmet Nuri Memiş, koronavirüsten hayatını kaybeden babası emekli imam Musa Memiş'in (75) cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı.

15 gün önce koronavirüse yakalanarak İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Musa Memiş, testlerinin negatife dönmesinin ardından, hastaneden taburcu edildi. Birkaç gün sonra yeniden fenalaşan Memiş, kaldırıldığı hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Koronavirüsten hayatını kaybeden Memiş'in cenazesi Hastane Mezarlığı'na getirildi. Tarihi İshakpaşa Camii İmamı olan ve daha önce yakalandığı koronavirüsü yenen oğlu Mehmet Nuri Memiş, babasının cenaze namazını yaşlı gözlerle kıldırdı.

Musa Memiş'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.