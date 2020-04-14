Koronavirüsten kurtulanlar anlatıyor: Nefes alabildiğim için dua ediyorum - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüsten kurtulanlar anlatıyor: Nefes alabildiğim için dua ediyorum - Son Dakika

Koronavirüsten kurtulanlar anlatıyor: Nefes alabildiğim için dua ediyorum

6 saat önce

Koronavirüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde iki milyona yaklaştı, Salı günü itibariyle ölü sayısı 120.000'i aştı.

Koronavirüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde iki milyona yaklaştı, Salı günü itibariyle ölü sayısı 120.000'i aştı. Ancak koronavirüs testleri pozitif çıkan 450 binden fazla kişi hastalığı atlattı. Covid-19'u yenen beş kişi, yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

'Boğazım kapanıyor sandım' (Niharika Mahandru, 28)





Niharika Mahandru, "Nefes alabildiğim için dua ediyorum" diyor. Mahandru, erkek arkadaşını görmek için bir haftalığına İspanya'ya gitmiş.

Birkaç gün sonra baş ağrısı, ateş ve vücutta ağrı gibi belirtiler göstermeye başlamış. Bunu kısa sürede öksürük, halsizlik, solunum güçlüğü izlemiş. Tat ve koku alma duyuları zayıflamış.

Barcelona'da bir hastaneye gitmiş. Akciğer röntgeni çekilmiş. Zatürre teşhisi konmuş, ciğerlerinin sıvı topladığı söylenmiş.

Mahandru'nun önceden bilinen bir sağlık sorunu yok. Acilde serum ve antibiyotik verilmiş.

Niharika Mahandru, "Çok kötüydüm. Nefes alamıyordum. Sanki boğazım kapanıyor gibi hissettim. Çok korkutucuydu" diyor. Mahandru'ya Covid-19 testi yapılmış. Hastanede yer ve yeterli personel olmadığı için ilaç verilerek eve gönderilmiş. Ertesi gün testinin pozitif çıktığı bildirilmiş ve "Evde tedavi" programına alınmış. Her gün ilaçları gönderilmiş, doktorlar her gün kontrol etmiş.

Tedavisi sonuç veren Maandru şimdi evinde toparlanmaya çalışıyor.

Mahandru, sağlık hizmetleri ücretsiz olduğu için şanslı olduğunu, bu hizmetlerin paralı olduğu yerlerdeki yoksul insanlar için üzüldüğünü söylüyor ve özellikle gençlere "Salgınla ilgili tavsiyelere uyun. Bazı gençler şunu anlamıyor. Kimin ölüp kimin yaşayacağına doktorlar karar vermek zorunda kalacak. Bu anneniz de olabilir" diyor.

'Kendinizi bırakmazsanız, her hastalığı yenersiniz' (Gafar Marhoun, 26)





26 yaşındaki otobüs şoförü Gafar Marhoun, "İnşallah bu da geçecek ve her şey normale dönecek" diyor.

Marhoun, Bahreyn'de Covid-19 tedavisi gören ilk kişi. Marhoun'a göre herhangi bir hastalıkta hayatta kalabilmenin sırrı, sağlam bir iradeye sahip olmak.

Marhoun, "Ben çok kaygılanmadım. O kadar neşeliydim ki, hastane personeli şaşırdı" diye konuşuyor.

Gafar Barhoun, yakın bir zaman önce karısıyla birlikte İran'ın Meşhed kentine gitmiş ve Dubai üzerinden Bahreyn'e dönmüş. Karısı hasta değil. Hastalığı uçakta çok öksüren başka bir yolcudan kaptığını düşünüyor.

"Ülkede hastalığa yakalanan ilk kişi olduğum için başlangıçta bana biraz kötü bakıldı. Sonra hastalık yayılmaya başlayınca birçok kişi bunun talihsizlik olduğunu anladı" diyor.

Dört hafta boyunca evde yalnız kalması tavsiye edilen Marhoun, şimdi tamamen iyileştiğini ve iki aydır göremediği çocuklarına kavuşmak için sabırsızlandığını söylüyor.

'Evimizi yakacaklardı' (Jayantha Ranasinghe, 52)





Jayantha Ranasinghe, Sri Lanka'da ilk Covid-19 tedavisi gören ve ilk iyileşen kişilerden biri.

Turist rehberi olan Ranasinghe, Mart'ın ilk haftasında dört İtalyan turistle birlikte, kayalara oyulmuş mağara tapınağıyla ünlü Dambulla kasabasına gitmiş.

Burada sağlığı aniden kötüleşince derhal başkent Colombo'daki evine dönmüş.

Ranasinghe "Karıma hemen aile hekimine gitmemiz gerektiğini söyledim. Doktor belirtileri gördükten sonra derhal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne gitmemi istedi. 9 Mart'ta koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Ölmekten korktum" diyor.

Hastane personeli ona paniğe kapılmaması gerektiğini söylemiş. Hastanede yaşam mücadelesi verirken karısı ve iki çocuğu ise komşularının öfkesine maruz kalmış, bazı komşuları tüm köye hastalık bulaştıracağını söyleyerek dilekçeler yazmış. Hatta komşularından biri evlerini ateşe vermekle tehdit etmiş.

Köylüler, sağlık yetkilileri tarafından sakinleştirilmiş. Çocuklarından biri okula gidebilmek için hasta olmadığına dair rapor almak zorunda kalmış.

18 gün hastanede kalan Ranasinghe, 22 Mart'ta eve dönmüş ve doktorların tavsiyesiyle üç hafta kendini tecrit etmiş.

'Kanserle yaşıyorsam, Covid-19'la da yaşarım' (George Alagiah, 64)





Bağırsak kanseri tedavisi gören BBC haber spikeri George Alagiah'a bir süre önce ateşi çıkınca koronavirüs teşhisi kondu. Belirtileri hafif.

Alagiah, "Altı yıllık bir kanser hastası olarak, Covid-19'u çok güçlü karşıladım. Hastalığımı önemsiz gibi göstermek istemiyorum ama, biz kanser hastaları biraz avantajlıyız. Çünkü hayatlarımızda zorlu, karanlık dönemler yaşadık" diyor.

George Alagiah şimdi iyileşti ama karısı Covid-19 belirtileri gösteriyor.

'Bunu yeneceğiz" (Rafiya, 20)





Rafiya (gerçek adı değil) salgın başladığında Vuhan'da tıp okuyordu. Karantina başlamadan önce kenti terk etti ve Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletine gitti.

Eve döndükten birkaç gün sonra hastalandı. Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hindistan'ın ilk koronavirüs hastası olarak kayıtlara geçti. Rafiya, hastanede 20 gün tecrit odasında kaldıktan sonra iyileşip büyükannesinin yanına gitti.

Rafiya şimdi eğitimine internet üzerinden devam ediyor. Vuhan'da hastalığın kontrol alınmasına çok sevindiğini ve Hindistan hükümetinin de aynı stratejiyi izlemesi gerektiğini söyleyen Rafiya, "Benim için hayat normale döndü. Umarım her şey yoluna girer. Bunu da yeneceğiz" diyor.





Koronavirüsten kurtulanlar anlatıyor: Nefes alabildiğim için dua ediyorum
Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:30 

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