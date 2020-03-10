Koronavirüsten nasıl korunursunuz? - Son Dakika
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Koronavirüsten nasıl korunursunuz?

6 saat önce

Sağlık yetkilileri, koronavirüsten kendimizi nasıl koruyabileceğimize dair adım adım yönerge ve tavsiyelerde bulunuyor.

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Sağlık yetkilileri, koronavirüsten kendimizi nasıl koruyabileceğimize dair adım adım yönerge ve tavsiyelerde bulunuyor.

Sizin için bunları derledik.

Kendimizi nasıl koruruz?

























Bulgular nedir?





Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:45 
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