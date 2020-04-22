Koronavirüsten ölen Doktor Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsten ölen Doktor Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi - Son Dakika

Koronavirüsten ölen Doktor Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi

7 saat önce

İstanbul'da aile hekimi olarak görev yaparken yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı aile sağlığı merkezine verildi.

Koronavirüsten ölen Doktor Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi, System.String[]

İstanbul'da aile hekimi olarak görev yaparken yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı aile sağlığı merkezine verildi.

Eyüp'te Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan 56 yaşındaki Doktor Yavuz Kalaycı koronavirüse yakalandı. Evli ve iki kız babası olan Kalaycı 10 gün boyunca virüsle mücadele etti ancak geçtiğimiz pazar günü mücadeleyi kaybederek vefat etti. Dr. Yavuz Kalaycı adı çalıştığı aile sağlık merkezine verildi.  İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,  "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Covid-19'dan hayatını kaybeden aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı aile sağlığı merkezimize verildi. Merhum Dr.Kalaycı, gönlümüzle birlikte aile sağlık merkezinde de yaşayacaktır" dedi.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"

Eyüp Sultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak yapılan isim değişikliği ile ilgili olarak "Bugün burada Eyüp Sultan İlçemizde vefat eden doktor beyimizin hatırına biz buraya geldik. Vefatından sonra İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığımızın da girişimleri ile Nişanca Aile Sağlığı Merkezi olan ismini Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değiştirdik. Allah'tan rahmet diliyoruz,  zor bir süreçten geçiyoruz, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ancak en ön cephede hizmet veren sağlık personelinizin de maalesef hayatını kaybetmiş olmasını müşahade etmiş oluyoruz. Bu noktada tüm sağlık çalışanlarına şükran borçluyuz. Tüm toplum da zaten onların yapmış olduğu gayretli hizmetin farkında olduğunu biliyoruz. İnşallah daha çok kaybımız olmaz. Sağlık Bakanlığımızın oluşturduğu standartları ve tavsiyeleri hep beraber uyarsak inşallah en az hasarla bu süreci atlatmış olacağız. Doktor beyin bizim ilçemizde çalışıyor olması ve yaklaşık on yıldır burada hizmet veriyordu. Mahalleli tarafından, hastaları tarafından çok seviliyordu. Bizim de çok memnun olduğumuz ve gerçekten işini çok iyi yapan bir hekim arkadaşımızdı. 19 Nisan günü maalesef korona hastalığına kaybetmiş olduk doktor beyi. Ama inşallah burada Nişanca Aile Sağlığı merkezimizin adını değiştirerek en azından uzun süre kalbimizde olacağı gibi aile sağlığı merkezinde de isminin yaşatılması ile hep beraber devam etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"BU SALGININ BİTMESİ İÇİN MUTLAKA İZOLASYON YAPMALIYIZ"Yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı ile on yıl birlikte görev yapan Dr. Osman Erkeskin çok üzgün olduğunu belirterek; "On yıldır Yavuz Kalaycı ile birlikte çalışıyorduk. Tabii yediğimiz içtiğimiz hep beraber geçiyordu. Bulaşacağını en son düşündüğümüz kişiydi belki de ama işte bu belli olmuyor yani. Sonuçta ön safta çalışan hekimler olarak böyle bir riskimiz var üzgünüz tabii ki. Bu salgının bitmesi için ve kötü sonuçlar olmaması için mutlaka izolasyon yapılmalı. İzolasyon yapılmazsa kötü sonuçlar olacak. Belki çabuk bitecek ama kötü sonuçlar bırakacak. Onun için izolasyon yapmamız şart" dedi.


Yavuz Kalaycı, Koronavirüs, İstanbul, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:13 Kaynak: DHA

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