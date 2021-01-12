Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Çarşamba'da 4 yakınının ardından kendisi de koronavirüsten yaşamını yitiren Mesure Akbaş için Muşcalı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Akbaş, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

'BU ACI BİZİ YIKTI'Aileleri için çok üzücü bir durum yaşandığını söyleyen Mehiye Akbaş, "Görümcemin büyük oğlu Kenan'ı ilk olarak kaybettik. Onun peşi sıra eşimi ardından da diğer iki kardeşler vefat etti. Son olarak yengemiz olan Mesure Akbaş'ı kaybettik. Elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah kimselerin başına gelmesin bu acı. Bu acı bizi yıktı, söyleyecek bir şeyimiz kalmadı" dedi.'PEŞ PEŞE VEFAT ETMELERİ HEPİMİZİ YIKTI'

Babaları Teyfik Akbaş'ı zatürre şüphesi ile hastaneye yatırdıklarını belirten Atanur Akbaş, "Koronavirüs de eklenince babamı kaybettik. Halamı da kaybettiğimiz için üzüntümüz büyük. Emirhan kardeşler yetim büyüdüler. Peş peşe vefat etmeleri hepimizi yıktı. Ben buraya Ankara'dan geldim. Bir cenazeyi toprağa verip Ankara'ya döndük. Sonrasında tekrar cenazemiz oldu Samsun'a geldik. Bu işi basite almamamız gerekiyor. İçimizden birileri vefat edince gerçekleri gördük. Bizim içimize gelene kadar bu işi basite alıyorduk. Bu iş sadece yaşlılardan çıktı. Gençler de kendilerine çok dikkat etsin. Vefat eden kuzenlerim de çok gençti" diye konuştu.